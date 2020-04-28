Политика

17:02 28.04.2020

Послы стран G7 обсудили с Венедиктовой важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине

1 мин читать
Послы стран G7 обсудили с Венедиктовой важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине в ходе онлайн-встречи с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине.

"Во время онлайн встречи с генеральным прокурором Венедиктовой послы стран G7 подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине и обеспечения независимости и добропорядочности ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений", - говорится в заявлении, опубликованном на странице послов стран G7 в Украине в Twitter во вторник.

Теги: #g7 #венедиктова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:43 24.04.2020
Послы G7 обсудили с главой Минздрава Украины совместную работу по борьбе с COVID-19

Послы G7 обсудили с главой Минздрава Украины совместную работу по борьбе с COVID-19

14:07 23.04.2020
Генпрокуратура на стороне ПриватБанка, правительства и НБУ в судебном споре по bail-in

Генпрокуратура на стороне ПриватБанка, правительства и НБУ в судебном споре по bail-in

22:41 14.04.2020
Трамп в четверг обсудит с лидерами G7 борьбу с коронавирусом - Белый дом

Трамп в четверг обсудит с лидерами G7 борьбу с коронавирусом - Белый дом

15:20 08.04.2020
Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

13:45 07.04.2020
Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

10:35 07.04.2020
Венедиктова взяла на личный контроль уголовные производства по фактам насилия против детей, лишенных родительской опеки

Венедиктова взяла на личный контроль уголовные производства по фактам насилия против детей, лишенных родительской опеки

10:48 03.04.2020
Генпрокурор проводит с руководителями правоохранительных органов совещание по противодействию преступности на украинской таможне

Генпрокурор проводит с руководителями правоохранительных органов совещание по противодействию преступности на украинской таможне

10:39 02.04.2020
Венедиктова назначила своим замом прокурора из Черновицкой области Мустеца и уволила Трепака

Венедиктова назначила своим замом прокурора из Черновицкой области Мустеца и уволила Трепака

22:07 01.04.2020
Венедиктова намерена лично проконтролировать расследование дела о затонувшем в Одессе грузового танкера "DELFI"

Венедиктова намерена лично проконтролировать расследование дела о затонувшем в Одессе грузового танкера "DELFI"

17:50 27.03.2020
Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин не подаст на этой неделе в Раду кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера - источник

Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Видеоконцеренция глав МИД в "нормандском формате" состоится в четверг - Кулеба

Все больше депутатов из "Слуги народа" склоняются к тому, чтобы поддержать назначение Саакашвили на должность вице-премьера - Корниенко

Нардепы обратились к премьеру с просьбой дифференцировать карантин по областям

ПОСЛЕДНЕЕ

Никакие представления от премьера по кандидатуре Саакашвили не регистрировались – Мокан

Согласование списков для дальнейшего взаимного освобождения продолжается, усложняется недопуском МККК к пленным на оккупированных территориях – Ермак

"Батькивщина" в кратчайшие сроки обжалует в КС закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Кабмин не подаст на этой неделе в Раду кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера - источник

Нардепы от "Голоса" встретились с Саакашвили, поддержка его кандидатуры на пост вице-премьер-министра не обсуждалась

Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Профильный комитет рекомендует Раде поддержать изменения к законам касательно оснований для увольнения директора НАБУ

Профильный комитет предлагает Раде заслушать отчет Нацтелерадио за 2019г и признать его деятельность неудовлетворительной

Кабмин одобрил эксперимент по платной услуге улучшенных бытовых условий и питания взятым под стражу в СИЗО

Встречи глав МИД "нормандской четверки" должны быть регулярными - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА