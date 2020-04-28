Послы стран G7 обсудили с Венедиктовой важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине в ходе онлайн-встречи с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине.

"Во время онлайн встречи с генеральным прокурором Венедиктовой послы стран G7 подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине и обеспечения независимости и добропорядочности ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений", - говорится в заявлении, опубликованном на странице послов стран G7 в Украине в Twitter во вторник.