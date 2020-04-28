"Батькивщина" в кратчайшие сроки обжалует в КС закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Фракция партии "Батькивщина" в Верховной Раде намерена обратиться в Конституционный суд с представлением о соответствии Конституции Украины закона о введении оборота земель сельскохозяйственного назначения, сообщила лидер политической силы Юлия Тимошенко.

"Чуда не произошло - президент подписал скандальный закон о распродаже украинской земли… "Батькивщина" до последнего пыталась удержать президента от этого преступного решения, но, похоже, страх перед заказчиками оказался сильнее ответственности перед гражданами. Борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном суде", - написала Тимошенко во вторник в Facebook.

Она уверена, что справедливость будет восстановлена и "земля будет возвращена украинцам".