Политика

16:27 28.04.2020

"Батькивщина" в кратчайшие сроки обжалует в КС закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

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"Батькивщина" в кратчайшие сроки обжалует в КС закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Фракция партии "Батькивщина" в Верховной Раде намерена обратиться в Конституционный суд с представлением о соответствии Конституции Украины закона о введении оборота земель сельскохозяйственного назначения, сообщила лидер политической силы Юлия Тимошенко.

"Чуда не произошло - президент подписал скандальный закон о распродаже украинской земли… "Батькивщина" до последнего пыталась удержать президента от этого преступного решения, но, похоже, страх перед заказчиками оказался сильнее ответственности перед гражданами. Борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном суде", - написала Тимошенко во вторник в Facebook.

Она уверена, что справедливость будет восстановлена и "земля будет возвращена украинцам".

 

Теги: #тимошенко #батькивщина #земельная_реформа
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