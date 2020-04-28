Политика

13:23 28.04.2020

Профильный комитет рекомендует Раде поддержать изменения к законам касательно оснований для увольнения директора НАБУ

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Профильный комитет рекомендует Раде поддержать изменения к законам касательно оснований для увольнения директора НАБУ

Парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах".

Данное решение было принято на заседании комитета, которое проходило в режиме видеоконференции во вторник.

Авторы законопроекта предлагают исправить неточности в законах "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" положением о том, что одним из оснований освобождения директора НАБУ с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе заседания члены комитета отклонили 13 альтернативных законопроектов.

Теги: #верховная_рада #набу
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