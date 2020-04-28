Профильный комитет предлагает Раде заслушать отчет Нацтелерадио за 2019г и признать его деятельность неудовлетворительной

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает Верховной Раде заслушать отчет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год и признать ее деятельность в прошлом году неудовлетворительной.

Как сообщает сайт парламента, глава профильного комитета Александр Ткаченко зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления №3394 в понедельник.

Как отмечается в выводе комитета, Нацсовет по вопросам телевидения и радио в отчетном периоде работал над укреплением информационной силы Украины, обеспечением прав граждан, проживающих на территории проведения операции Объединенных сил и в приграничных с Российской Федерацией районах, над доступом к программам украинских вещателей, над расширением сетей FM, контролировал соблюдение вещателями требований избирательного законодательства.

В то же время комитет обращает внимание, что в прошлом году имели место факты самоустранения Нацсовета от выполнения надзорных полномочий и контрольных функций. В частности, Нацсовет после отключения аналогового вещания не реагировал должным образом на официальные обращения органов местного самоуправления, массовые жалобы рядовых граждан на отсутствие цифрового сигнала эфирного телевидения. Регулятор не назначил предусмотренную в таких случаях проверку деятельности провайдера и оператора национальной сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания ООО "Зеонбуд" по выполнению лицензионных условий по обеспечению 95% жителей Украины гарантированного государством доступа к бесплатному просмотру 32 телеканалов.

Как отмечается в выводе профильного комитета, Нацсовет по большей части реагирует на определенные проблемы, но так и не смог стать центром инициирования и выработки системных, стратегических для отрасли и для безопасности государства решений.

"Как следствие, имеем парадоксальную ситуацию. С одной стороны отечественный промышленный рынок является перенасыщенным субъектами информационной деятельности: в Украине сейчас работают 425 телевизионных, 233 радиокомпании, еще 52 компании осуществляют теле- и радиовещание. Количество провайдеров программной услуги, которые предоставляют доступ к спутниковому, кабельному, многоканальному эфирному цифровому вещанию достигла 668. А с другой стороны, треть населения Украины из числа малообеспеченных граждан не имеет доступ к гарантированному государством бесплатному приему украинских эфирных телеканалов в цифровом стандарте. Еще больше людей после выключения средневолнового радиовещания не имеют возможности слушать программы Общественного радио. Средневолновые передатчики по всей Украине в июле 2019г были выключены решением Правления ОАО "НСТУ" по согласованию с Национальным советом, что было сделано вопреки директивам плана развития национального телерадиоинформационного пространства, где технология радиовещания на средних волнах определена как базовая, обеспечивающая 60% покрытия территории Украины и является основным каналом коммуникации для оповещения населения в случае техногенных событий, природных катаклизмов или других чрезвычайных ситуацій",- говорится в выводе комитета.

Комитет отмечает, что вследствие бездействия государственных органов, ответственных за информационную сферу, в том числе и Нацсовета по телевидению и радиовещанию, на Донбассе, в приграничных районах и даже в центре Украины созданы огромные информационные пустоты, так называемые, белые пятна, не покрытые сигналом украинских вещателей, которые беспрепятственно обживает российская пропаганда.

Комитет отмечает, что в отчете Нацсовета также отсутствуют сведения об освоении в 2019 году значительных бюджетных инвестиций (более 100 млн грн) на создание современного мощного мониторингового центра Национального совета, запуск которого анонсировался в марте прошлого года. Комитет при обсуждении отчета выяснил, что Нацсовет, получив из госбюджета эти средства, заключил сомнительные контракты с ООО "Новейшее оборудование" на поставку техники, наладку и программное обеспечение мониторингового центра. Однако по этим контрактам было получено оборудование и программное обеспечение, которое не соответствует заявленным техническим параметрам и не может использоваться для ежедневного круглосуточного комплексного онлайн мониторинга всех электронных медиа, работающих на рынке Украины.

Как сообщается в выводе комитета, в настоящее время историю с освоением 100 млн грн бюджетных средств расследует Национальная полиция - начато 2 уголовных производства по статьям "мошенничество" и "злоупотребление служебными полномочиями".