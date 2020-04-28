Политика

11:54 28.04.2020

Кабмин одобрил эксперимент по платной услуге улучшенных бытовых условий и питания взятым под стражу в СИЗО

1 мин читать
Кабмин одобрил эксперимент по платной услуге улучшенных бытовых условий и питания взятым под стражу в СИЗО

Кабинет министров Украины одобрил введение экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

"Согласиться с предложением Министерства юстиции относительно введения экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, определенных Министерством юстиции", - говорится в постановлении правительства №305 от 22 апреля.

Минюсту поручено утвердить порядок проведения экспериментального проекта, обеспечить его реализацию и подать до 1 марта 2022 года Кабмину отчет о результатах реализации экспериментального проекта.

Отмечается, что реализация экспериментального проекта будет осуществляться до 31 декабря 2021 года.

Теги: #сизо #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:54 28.04.2020
Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, определил требования к их деятельности – Степанов

Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, определил требования к их деятельности – Степанов

18:25 27.04.2020
НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

17:57 27.04.2020
В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

В Украине второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно – Шмыгаль

13:35 27.04.2020
Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков - премьер

Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков - премьер

13:23 27.04.2020
До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

10:48 27.04.2020
Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

09:56 27.04.2020
Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19 – Мовчан

Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19 – Мовчан

14:43 26.04.2020
Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

12:20 25.04.2020
Кабмин выделил более 26 млн грн на перенос водопровода "Горное - Дрогобич" во Львовской области

Кабмин выделил более 26 млн грн на перенос водопровода "Горное - Дрогобич" во Львовской области

11:36 25.04.2020
Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по противодействию COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Видеоконцеренция глав МИД в "нормандском формате" состоится в четверг - Кулеба

Все больше депутатов из "Слуги народа" склоняются к тому, чтобы поддержать назначение Саакашвили на должность вице-премьера - Корниенко

Нардепы обратились к премьеру с просьбой дифференцировать карантин по областям

Макрон подтвердил Зеленскому намерение посетить Украину, они обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и вопросы двустороннего сотрудничества

Зеленский и Макрон отметили важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет предлагает Раде заслушать отчет Нацтелерадио за 2019г и признать его деятельность неудовлетворительной

Встречи глав МИД "нормандской четверки" должны быть регулярными - Кулеба

Видеоконцеренция глав МИД в "нормандском формате" состоится в четверг - Кулеба

Все больше депутатов из "Слуги народа" склоняются к тому, чтобы поддержать назначение Саакашвили на должность вице-премьера - Корниенко

Нардепы обратились к премьеру с просьбой дифференцировать карантин по областям

"Евросолидарность" требует от Зеленского и монобольшинства немедленно принять закон о страховании медиков и другие антикризисные законы

Зеленский и Науседа обсудили подготовку саммита Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства

Макрон подтвердил Зеленскому намерение посетить Украину, они обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и вопросы двустороннего сотрудничества

Зеленский и Макрон отметили важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе

Назначение Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады не значится, но ее формирование еще продолжается - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА