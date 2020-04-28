Кабмин одобрил эксперимент по платной услуге улучшенных бытовых условий и питания взятым под стражу в СИЗО

Кабинет министров Украины одобрил введение экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

"Согласиться с предложением Министерства юстиции относительно введения экспериментального проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, определенных Министерством юстиции", - говорится в постановлении правительства №305 от 22 апреля.

Минюсту поручено утвердить порядок проведения экспериментального проекта, обеспечить его реализацию и подать до 1 марта 2022 года Кабмину отчет о результатах реализации экспериментального проекта.

Отмечается, что реализация экспериментального проекта будет осуществляться до 31 декабря 2021 года.