Политика

10:25 28.04.2020

Встречи глав МИД "нормандской четверки" должны быть регулярными - Кулеба

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Встречи глав МИД "нормандской четверки" должны быть регулярными - Кулеба

Встречи министров иностранных дел в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) должны быть регулярными, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я бы очень хотел, чтобы разговоры министров иностранных дел в нормандском формате стали регулярными, чтобы они не происходили, как Пасха – раз в год, но в трех версиях разных календарей, чтобы мы имели регулярный контакт, чтобы была возобновлена, в конце концов, та логика, которая с самого начала, с 2014 года закладывалась в институциональный механизм прекращения российской агрессии против Украины. То есть это когда существует нормандский формат на уровне лидеров, там где принимаются наиболее принципиальные стратегические решения, есть формат министров иностранных дел, которые должны регулярно оценивать динамику процесса и давать соответствующие импульсы или вносить коррективы, есть механизм внешнеполитических советников, которые также находятся в контакте и разрабатывают определенные решения, и есть механизм Трехсторонней контактной группы, который уже непосредственно занимается окончательным согласованием решений, проработкой всех деталей и обеспечением их исполнения", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Кулеба добавил, что контакты между главами МИД Германии, Франции, Украины и РФ "к сожалению, с какого-то момента стали спорадическими".

"А это неправильно, мы должны возобновить целостность этого механизма, чтобы все элементы работали на максимальную мощность с целью установления мира в Украине и прекращения оккупации наших территорий", - подчеркнул глава МИД.

Также он отметил, что хотел бы выйти на формат, чтобы между ТКГ и форматом четырех глав МИД была установлена более тесная операционная связь и чтобы ТКГ информировала по результатам своих заседаний министров о том, что происходит на заседаниях, какие решения достигаются, а какие нет.

"Это позволит министрам более оперативно реагировать на динамику событий и, соответственно, толкать вещи вперед", - сказал Кулеба.

Также он выразил убеждение, что именно возобновление целостного нормандского механизма во всех его составляющих является важным элементом достижения мира в Украине.

Теги: #нормандский_формат #кулеба
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