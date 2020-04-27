Нардепы обратились к премьеру с просьбой дифференцировать карантин по областям

Народные депутаты обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дифференцировать карантинные ограничения в зависимости от уровня рисков в каждой конкретной области, свидетельствует обращение парламентариев, обнародованное Роксоланой Пидласой ("Слуга народа").

"Вместе с другими народными депутатами обратилась к премьеру с просьбой пересмотреть ограничительные меры в различных регионах страны. В Черновицкой области у нас 1308 больных, а Черниговской - 22. Почему мы остановили экономику в областях, где вирус не распространяется?" - написала Пидласа в Facebook в понедельник.

По ее мнению, карантинные ограничения ставят предпринимателей в неравные условия.

"Вы можете купить кофе в McDonald’s, но вместе с тем маленькая кофейня работать не может. Строительный гипермаркет работает (с огромными скоплениями людей), а магазинчики со стройматериалами на рынке - нет. Это абсурд. Закрытие рынков - вообще отдельная тема", - написала народный депутат.

"Я считаю, что нужно позволить бизнесу снова работать с соблюдением правил социальной дистанции и регулярной дезинфекции", - подытожила Роксолана Пидласа.