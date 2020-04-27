Политика

18:48 27.04.2020

"Евросолидарность" требует от Зеленского и монобильшинства немедленно принять закон о страховании медиков и другие антикризисные законы

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"Евросолидарность" требует от Зеленского и монобильшинства немедленно принять закон о страховании медиков и другие антикризисные законы

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение "Европейской Солидарности" по страхованию медицинских работников на случай смерти или заболевания от коронавирусом, в связи с чем политсила призывает главу государства и парламентское монобольшинство ускорить решение вопроса.

"Это нормальная практика, когда власть реагирует на инициативы оппозиции. Жаль, однако, что наше требование оставалось без должного ответа несколько недель. Потеряно драгоценное время в организации защиты врачей, которые на переднем крае борьбы против коронавируса. Каждый пятый инфицированный - это врач. Только за последние три дня инфицировано почти триста медиков. Поэтому призываем президента и монобольшинство совместными усилиями ускорить решение вопроса защиты медицинских работников", - говорится в заявлении "Евросолидарности", обнародованном в понедельник.

В частности, в политсиле настаивают срочно на этой неделе рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Руководство парламента уже пятый день незаконно не выдает подписные листы для сбора подписей за проведение внеочередного заседания. Требуем выдать их немедленно. Заседание может быть созвано и по инициативе президента с определением проекта (закона – ИФ-У) как безотлагательного", - подчеркивают в "Евросолидарности".

Также в партии последовательно настаивают на том, что Украине нужна действенная модель противодействия коронавирусу.

"Как известно, по количеству тестов Украина значительно отстает от многих стран. Поэтому в повестку дня внеочередного заседания требуем включить и законопроект 3380 об обязательном тестировании всех групп риска, среди разработчиков которого есть и представитель нашей фракции", - добавляют в "Евросолидарности".

В политсиле подчеркивают, что неоднократно отмечали, что во время карантина парламент должен рассматривать только вопросы, касающиеся безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом.

"Поэтому на этой неделе следует рассмотреть и законопроект о гарантиях невозврата банков, который спасет Украину от дефолта и откроет путь к получению существенной международной помощи на преодоление пандемии и экономического кризиса", - говорится в заявлении.

Теги: #коронавирус #евросолидарность
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