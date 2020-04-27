Зеленский и Науседа обсудили подготовку саммита Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой, в ходе которого они обсудили ситуацию в странах в связи с распространением коронавируса и меры, принимаемые в связи с этим в Украине и Литве.

"Глава Украинского государства проинформировал Гитанаса Науседу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Президент Украины выразил благодарность за неизменную поддержку Вильнюсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины.

Президенты Украины и Литвы обсудили состояние подготовки важных евроинтеграционных мероприятий: саммита Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, Науседа высоко оценил личный вклад Зеленского в реализацию реформ в Украине, особо отметив важность принятия "исторической земельной реформы как одной из лучших предпосылок для построения сильной экономики".

Собеседники отметили важность продолжения двустороннего политического диалога, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Зеленский пригласил своего литовского коллегу посетить Киев в конце 2020 года для участия в очередном заседании Совета президентов Украины и Литвы.

"Жду нашей встречи, и, конечно, хочется больше совместных экономических решений. Надеюсь, в этом направлении мы сможем двигаться, несмотря на карантин. Благодарен за адвокацию Украины в Европе и за дружбу между нашими странами", - сказал Зеленский.