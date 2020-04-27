Политика

14:59 27.04.2020

Назначение Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады не значится, но ее формирование еще продолжается - Арахамия

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Назначение Саакашвили в повестке дня внеочередного заседания Рады не значится, но ее формирование еще продолжается - Арахамия

В повестке дня внеочередного планерного заседания Верховной Рады на четверг пока нет вопроса назначения Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, которую инициирует парламент, там нет этого вопроса (кадрового вопроса – ИФ)", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник в Киеве.

Глава фракции подчеркнул, что формирование повестки дня идет в настоящее время.

В то же время Арахамия не исключил, что по инициативе Офиса президента кадровые вопросы "могут быть добавлены в повестку внеочередного заседания, которое пройдет в четверг".

Отвечая на вопрос, есть ли голоса во фракции в поддержку Саакашвили, Арахамия сказал: "Мы будем определяться ближе к заседанию парламента, поскольку сейчас все в разъездах, все в регионах, поэтому мы не можем сейчас сказать, есть голоса или нет".

Теги: #саакашвили #арахамия
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