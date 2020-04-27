Политика

14:20 27.04.2020

Рада готовится к проведению внеочередного заседания в четверг - замглавы фракции "Слуга народа"

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Рада готовится к проведению внеочередного заседания в четверг - замглавы фракции "Слуга народа"

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг на этой неделе, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы готовимся к проведению внеочередного заседания в четверг", - сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По ее словам, в настоящее время формируется повестка дня заседания.

Она также отметила, что Верховная Рада в четверг еще не будет рассматривать законопроект о банках по сути, но сможет проголосовать за применение специальной процедуры, "которая позволит потом его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по сути".

Кравчук напомнила, что комитет по вопросам финансов рекомендовал Верховной Рады принять законопроект о банках во втором чтении и целом.

В то же время народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что заседание может состояться уже в среду.

"Скорей всего внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду", - написал он в своём канале в Telegram.

Теги: #рада #заседание
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