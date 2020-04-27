Политика

11:52 27.04.2020

Китайский дипломат пригрозил Австралии последствиями в случае расследования по коронавирусу

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Посол Китая в Австралии предупредил, что требования австралийских властей о расследовании из-за распространения коронавируса отрицательно повлияет на двусторонние отношения, сообщают западные СМИ со ссылкой на газету The Australian Financial Review.

"Китайская общественность расстроена, встревожена и разочарована тем, что сейчас делает Австралия", - заявил посол Чэн Цзинье.

"Если настроения будут ухудшаться, люди подумают: "Зачем нам ехать в страну, которая не так дружелюбна к Китаю?" - сказал он.

"Может быть, простые люди скажут: "Почему мы должны пить австралийское вино? Есть австралийскую говядину?" - добавил он.

Австралия присоединилась к США в призыве провести расследование того, как вирус превратился из локализованной вспышки в центральном Китае в пандемию.

На прошлой неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия будет призывать к международному расследованию ситуации с коронавирусом на встрече Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в середине мая.

Теги: #коронавирус #китай #австралия
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