Политика

14:43 26.04.2020

Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

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Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы (ГНА( путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Согласно распоряжениям №№455 и 458 от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Сергеем Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Также правительство определило первого заместителя Министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Кроме того, распоряжением №456 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Марченко о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной аудиторской службы также путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Улютин уполномочен на проведение собеседований.

Среди прочего, распоряжением №457 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Министра инфраструктуры Владислава Криклия о необходимости назначения на вакантную должность государственного секретаря Мининфраструктуры путем заключения контракта о прохождении госслужбы. На проведение собеседований уполномочен сам Криклий.

Как сообщалось, 24 апреля Кабмин уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Врио главы Гостаможни назначен руководителей одного из департаментов Игорь Муратов, а врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.

Теги: #налоговая #кабмин
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