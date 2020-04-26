Кабмин разрешил назначение главы и замглавы Госналоговой на контрактной основе

Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы (ГНА( путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Согласно распоряжениям №№455 и 458 от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Сергеем Марченко о необходимости назначения на вакантные должности главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Также правительство определило первого заместителя Министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Кроме того, распоряжением №456 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Марченко о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной аудиторской службы также путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Улютин уполномочен на проведение собеседований.

Среди прочего, распоряжением №457 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Министра инфраструктуры Владислава Криклия о необходимости назначения на вакантную должность государственного секретаря Мининфраструктуры путем заключения контракта о прохождении госслужбы. На проведение собеседований уполномочен сам Криклий.

Как сообщалось, 24 апреля Кабмин уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Врио главы Гостаможни назначен руководителей одного из департаментов Игорь Муратов, а врио налоговой - замглавы службы Михаил Титарчук.