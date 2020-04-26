Если не будет кредита МВФ, Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - нардеп Южанина

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с понедельника рассмотрел 16 тыс поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", однако остановил рассмотрение, когда осталось меньше 100 поправок, что свидетельствует о преднамеренном затягивании со стороны представителей монобольшинства, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

"Было очевидно с первого же дня: авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок – что менят и для чего", - рассказала Южанина на YouTube канале "Без хайпа".

Парламентарий сообщила, что из 16 тыс поправок только две сотни действительно касались улучшения законопроекта. Южанина также отметила, что "Европейская солидарность" подала только 5 поправок, которые предварительно были поддержаны комитетом.

Парламент имел реальную возможность рассмотреть и проголосовать закон в пятницу 24 апреля на внеочередном заседании - для этого надо было рассмотреть меньше ста поправок. Но заседание комитета отложили на следующую неделю "За четыре дня упорного труда мы прошли и остановились на 16300-й поправке. Сегодня можно было в 9 утра дорассмотреть или вчера работать не до 18, а до 19 часов - и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого проекта закона", - убеждена парламентарий.

По ее словам, "депутаты-спамеры" не скрывают, что 16 тысяч поправок вместо них готовили другие люди. "Конечно, они не писали, и некоторые из них, выступая, говорили, что это группа юристов, группа советников, еще какая-то группа людей, которые заранее готовили эти поправки, дали им в руки, и они их комментировали. Они пытались как-то смыть с себя то клеймо "спамеров", которую поставил на них народ. Потому что каждый из них за весь период работы парламента подал по 5, по 10, всего - кажется, 24 поправки были представлены - за весь период работы", - отметила депутат.

Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее, убеждена Южанина. Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета или объявить дефолт.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас иметь совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", - предостерегает Южанина.

"Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", - убеждены в "Европейской солидарности".