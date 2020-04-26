Политика

11:07 26.04.2020

Порошенко об аварии на ЧАЭС: "Катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду"

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Порошенко об аварии на ЧАЭС: "Катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду"

Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, убежден лидер Европейской солидарности Петр Порошенко.

"Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, и напомнила, что жертвами преступного бездействия можем стать не только мы сами, но и наши дети, следующие поколения", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.

Он подчеркнул, что Украина поныне ощущает последствия Чернобыльской катастрофы - экологические, медицинские, социально-экономические.

Лидер "Евросолидарности" почтил память погибших в аварии.

"Сегодня мы не только чтим память погибших в той страшной трагедии, но и кланяемся людям, которые ценой своей жизни и здоровья защитили Украину и мир от ядерной катастрофы", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #чернобыль #порошенко #чаэс #чернобыльская_зона
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