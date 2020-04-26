Политика

10:16 26.04.2020

Дата проведения внеочередного заседание Рады пока неизвестна - Разумков

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Дата проведения внеочередного заседание Рады пока неизвестна - Разумков

Решения о дате проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады пока нет, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что все ж-таки если оно будет,то будет в конце недели", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Отвечая на вопрос, будет ли на внеочередном заседании Рады, рассматриваться вопрос о назначении Махаэла Саакашвили вице-премьером, Разумков сказал: "Если мы говорим о кадровых назначениях,то зарегистрированных представлений со стороны Кабинета Министров пока что у нас нет… Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение".

Теги: #верховная_рада #разумков
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