Дата проведения внеочередного заседание Рады пока неизвестна - Разумков

Решения о дате проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады пока нет, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что все ж-таки если оно будет,то будет в конце недели", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Отвечая на вопрос, будет ли на внеочередном заседании Рады, рассматриваться вопрос о назначении Махаэла Саакашвили вице-премьером, Разумков сказал: "Если мы говорим о кадровых назначениях,то зарегистрированных представлений со стороны Кабинета Министров пока что у нас нет… Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение".