Политика

07:44 26.04.2020

Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

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Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения

Администрация США может сменить министра здравоохранения Алекса Азара на фоне распространения коронавируса в стране, сообщили американские СМИ.

По данным источников The Wall Street Journal и Politico, Азар на ранней стадии распространения инфекции в Соединенных Штатах допустил ряд просчетов в борьбе с коронавирусом, в частности, убеждал президента Дональда Трампа в том, что CОVID-19 не представляет особой опасности для США.

В качестве возможных замен Азара рассматриваются координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма и замминистра здравоохранения Эрик Харган.

В то же время, представитель Белого дома в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения назвал их "спекуляциями и домыслами".

Теги: #смена #сша #минздрав #глава
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