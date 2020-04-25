Депутат Вениславский предлагает закрепить возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки

Народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский предлагает закрепить для субъектов законодательной инициативы возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он рассказал, что зарегистрированный в Верховной Раде 22 апреля его законопроект №3373 о внесении изменений в регламент парламента направлен на предотвращение злоупотребления правом законодательной инициативы и уточнение механизма реализации права на внесение предложений и поправок к законопроектам.

"Путем закрепления гарантированной возможности каждого из субъектов законодательной инициативы внести в каждую отдельную статью, пункт, подпункт пункта законопроекта не более одного предложения или поправки, и не более одного предложения по структурным частям законопроекта", - пояснил он агентству в пятницу.

Вениславский указал, что отдельные субъекты законодательной инициативы откровенно злоупотребляют своим правом, внося на рассмотрение парламента многочисленные предложения и поправки не для усовершенствования текста законопроекта, а с целью существенного осложнения и искусственного затягивания законотворческого процесса в парламенте.

"В частности, в последнее время имеют место примеры внесения одним субъектом права законодательной инициативы сотен предложений и поправок к одной и той же статье (пункту, подпункту) законопроекта, хотя достижение легитимной цели – совершенствования текста и содержания законопроекта – возможно путем изложения соответствующей статьи (пункта, подпункта) в новой редакции", - отметил он.

Вениславский подчеркнул, что предложенное его законопроектом №3373 правовое регулирование обеспечит соблюдение конституционных прав каждого субъекта права законодательной инициативы и четкое соблюдение конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов парламентом в целом.