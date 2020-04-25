Политика

12:15 25.04.2020

США выделили Грузии $64 млн для поддержки экономики и евроатлантической интеграции

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США выделили Грузии $64 млн для поддержки экономики и евроатлантической интеграции

Правительство США посредством USAID/Georgia выделило Грузии $64 млн для содействия независимому экономическому развитию и евроатлантическим устремлениям страны, сообщает американское посольство в Тбилиси.

"Это финансирование является частью двухсторонних соглашений между США и Грузией о содействии развитию", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Грузия и США установили дипотношения 23 апреля 1992 года. За это время США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд, в том числе непосредственно от Агентства международного развития США (USAID) около $2 млрд для поддержки реформ и осуществления разных проектов.

Теги: #сша #грузия
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