США выделили Грузии $64 млн для поддержки экономики и евроатлантической интеграции

Правительство США посредством USAID/Georgia выделило Грузии $64 млн для содействия независимому экономическому развитию и евроатлантическим устремлениям страны, сообщает американское посольство в Тбилиси.

"Это финансирование является частью двухсторонних соглашений между США и Грузией о содействии развитию", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Грузия и США установили дипотношения 23 апреля 1992 года. За это время США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд, в том числе непосредственно от Агентства международного развития США (USAID) около $2 млрд для поддержки реформ и осуществления разных проектов.