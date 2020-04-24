Политика

19:45 24.04.2020

Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова

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Кабмин уволил главу Гостаможни Нефьодова и главу Госналоговой Верланова

Кабинет министров уволил с должности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой службы Сергея Верланова, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефьодов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы", - написал он в Телеграм-канале по итогам внеочередного заседания правительства в пятницу.

Уволены также заместители главы Гостаможни - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов, добавил он.

"С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский", - указал он.

Нефьодов возглавил Государственную таможенную службу 5 июля 2019 года. До этого он был заместителем министра экономического развития и торговли.

Верланов был назначен главой Налоговой службы 8 мая 2019.

24 апреля 2020 года на внеочередном заседании Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, приведших к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.

В пояснительной записке напоминается об информации бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц, в частности государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).

Теги: #кадры #кабмин
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