Министр финансов теперь будет управляющим от Украины в Совете управляющих Всемирного банка

Министр финансов Украины теперь будет управляющим от Украины – членом Совета управляющих Всемирного банка от Украины вместо первого вице-премьер-министра Украины.

Такое решение предусмотрено изменениями в указ президента Украины об обеспечении представительства Украины в Советах управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые 24 апреля подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Заместителем управляющего от Украины в Совете управляющих ВБ является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данному указу от 2005 года (с изменениями в 2012 году), управляющим от Украины – членом Совета управляющих Международного валютного фонда является глава Национального банка Украины, заместителем управляющего от Украины в Совете управляющих МВФ является министр финансов.