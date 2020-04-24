Политика

17:43 24.04.2020

Министр финансов теперь будет управляющим от Украины в Совете управляющих Всемирного банка

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Министр финансов Украины теперь будет управляющим от Украины – членом Совета управляющих Всемирного банка от Украины вместо первого вице-премьер-министра Украины.

Такое решение предусмотрено изменениями в указ президента Украины об обеспечении представительства Украины в Советах управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые 24 апреля подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Заместителем управляющего от Украины в Совете управляющих ВБ является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данному указу от 2005 года (с изменениями в 2012 году), управляющим от Украины – членом Совета управляющих Международного валютного фонда является глава Национального банка Украины, заместителем управляющего от Украины в Совете управляющих МВФ является министр финансов.

Теги: #всемирный_банк #минфин
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