Политика

17:22 24.04.2020

Супруга Байдена хочет видеть Мишель Обаму кандидатом в вице-президенты

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Супруга Байдена хочет видеть Мишель Обаму кандидатом в вице-президенты

Супруга участника президентской гонки в США Джо Байдена - Джилл Байден - заявила, что была бы рада, если бы кандидатом в вице-президенты страны от демократов стала бы Мишель Обама.

"Я бы была рада, если бы Мишель согласилась. Но я думаю, что она не хочет больше заниматься политикой", - сказала супруга Байдена в эфире телеканала CNN.

По словам Джилл Байден, если бы Мишель Обама дала свое согласие, "это было бы великолепно". "Она хорошо делает все, за что берется", - добавила супруга Джо Байдена.

Ранее на этой неделе Байден заявил, что, "не задумываясь", выбрал бы Мишель Обаму в качестве своего кандидата на пост вице-президента. Однако, по его словам, он "не думает, что она бы захотела снова жить где-то рядом с Белым домом".

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Вице-президент США избирается вместе с президентом. У каждого кандидата на пост главы государства будет свой кандидат на эту должность.

Нынешний президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен идти на выборы с "выдающимся" Майком Пенсом в качестве его вице-президента.

Теги: #сша #обама #байден
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