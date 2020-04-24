Политика

17:12 24.04.2020

Фракция "Слуга народа" разделилась поровну в вопросе назначения Саакашвили на пост вице-премьера - Кравчук

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Фракция "Слуга народа" разделилась поровну в вопросе назначения Саакашвили на пост вице-премьера - Кравчук

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде фактически разделилась пополам в вопросе назначения вице-премьер-министром по вопросам реформ экс-президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Я лично готова поддержать господина Саакашвили на должность вице-премьера, считаю, что он мог бы усилить Кабинет Министров и нашу команду в целом. Он был бы хорошим переговорщиком с Международным валютным фондом и у него есть опыт проведения экономических реформ и реформ, которые касаются бизнеса, поэтому этим опытом стоило бы воспользоваться", - заявила Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу после внеочередного заседания Верховной Рады.

Заместитель председателя фракции отметила, что фактически "монобольшинство" разделилось в этом вопросе пополам.

"На данный момент большинства, а это 70% голосов фракции, пока нет. В принципе, сейчас фракция фактически разделилась пополам по этому вопросу", - добавила депутат.

Теги: #кравчук #саакашвили #слуга_народа
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