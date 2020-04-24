США не отменят санкции против РФ за ее агрессию против Украины – Волкер

США не отменят санкции против РФ за ее агрессию против Украины, заявил посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов Америки по переговорам относительно Украины в 2017-2019 гг. Курт Волкер.

"Я не предусматриваю и не прогнозирую никакой отмены санкций со стороны Соединенных Штатов. Даже если бы президент Трамп склонялся к этому, Конгресс и политическая атмосфера так настроены против этого, что это было бы заблокировано. Потому я не думаю, даже такая попытка может произойти. С другой стороны, я не предусматриваю никаких новых санкций", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", в пятницу

По словам дипломата, на данном этапе тема коронавируса доминирует на повестке дня: люди волнуются из-за спада в экономике США, в глобальной экономике. "Поэтому считаю, что идея новых санкций значительно ослабла", - добавил Волкер.