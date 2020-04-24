Политика

16:43 24.04.2020

Пока минские договоренности нечем заменить, Украине стоит их оставлять в силе, поскольку они являются основой для санкций ЕС против РФ - Пайфер

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Пока минские договоренности нечем заменить, Украине стоит их оставлять в силе, поскольку они являются основой для санкций ЕС против РФ - Пайфер

Минские договоренности об урегулировании ситуации на востоке Украины не достигли успеха, но пока их нечем заменить, Украине стоит их оставлять в силе, поскольку они являются основой для санкций ЕС против РФ, заявил посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер.

"Минск" не достиг успеха, но пока "Минск" нечем заменить, Украине, наверное, стоит его оставлять в силе, ведь Минск является основой для санкций ЕС против России. Вряд ли вы хотите, чтобы это изменилось. Также "Минск" по моему мнению, дает возможность, чтобы канцлер Ангела Меркель и ее французский коллега были и в дальнейшем вовлечены в процесс", - сказал Пайфер в ходе онлайн дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", в пятницу.

По словам дипломата, в дальнейшем мирном процессе минские договоренности надо взять за основу и развивать их, "а не просто заменять".

Теги: #рф #ес #пайфер
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