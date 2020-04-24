Политика

16:24 24.04.2020

Разумков подписал законопроекты о предотвращении от "законодательного спама" и изменении в закон о местном самоуправлении

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Разумков подписал законопроекты о предотвращении от "законодательного спама" и изменении в закон о местном самоуправлении

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому законопроекты о внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры и в закон о местном самоуправлении.

Как сообщает сайт парламента, ранее одобренные в зале соответствующие законопроекты №№1043 и 2653 Разумков подписал в пятницу и в этот же день направил на подпись президенту.

Как ранее сообщалось, народные депутаты 16 апреля приняли в целом законопроекты "О внесении изменения в Регламент Рады о противодействии злоупотреблениям прав народніх депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043) и "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении (№2653), однако Разумков не мог их подписать, поскольку в парламенте были зарегистрированы проекты постановлений об отмене принятых решений.

На внеочередном пленарном заседании в пятницу депутаты не поддержали эти проекты постановлений.

Теги: #разумков
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