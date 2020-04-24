Политика

16:05 24.04.2020

Саакашвили уверен в поддержке Зеленского, он будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера 30 апреля

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Саакашвили уверен в поддержке Зеленского, он будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера 30 апреля

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице-премьера по реформам в четверг, 30 апреля.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг. Но по-прежнему я готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине", - написал Саакашвили на странице в Facebook.

Он добавил, что большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что нужны серьезные и быстрые перемены.

Как сообщалось, ранее Саакашвили на странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

Позже посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг.

Теги: #зеленский #саакашвили
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