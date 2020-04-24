Кулеба: Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет, чтобы страна развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией.

"Моя концепция международной политики очень проста. Я хочу, чтобы Украина развивалась, как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией. Я хотел бы иметь все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить наше развитие в качестве глобальной силы, охватывая все регионы одновременно. Но это не так. Нам надо сфокусироваться. И потому в контексте региональных векторов фокус является таковым: ЕС, НАТО, Соединенные Штаты, Канада (Северная Америка) и Азия", - сказал он на онлайн-конференции, организованной Советом внешней политики "Украинская призма" в пятницу.

По словам Кулебы, среди стран Азии Украине необходимо больше развивать отношения с Индией, Японией, Южной Кореей, Сингапуром и другими странами, которые имеют глобальное влияние в регионе.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украине необходимо восстановить все связи и дружбу со странами Центральной Азии, открыть рынки этих стран для украинских компаний, особенно для компаний, способных реализовать инфраструктурные проекты.

Относительно политики Украины касаемо стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Кулеба отметил, что одной из последних тем, которой он лично занимается, является перезапуск отношений с Кубой.

"Мы серьезно утратили позиции в Бразилии в последние годы, и нам надо рассмотреть пути, как восстановить наши позиции в такой важной стране", - также сказал он.

При этом министр подчеркнул, что все регионы мира будут на повестке дня МИД Украины и указанные им приоритеты не означают, что он будет "игнорировать другие регионы мира или не будет рассматривать их как важные для Украины".