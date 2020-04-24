Политика

14:47 24.04.2020

Кулеба: Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией

2 мин читать
Кулеба: Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет, чтобы страна развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией.

"Моя концепция международной политики очень проста. Я хочу, чтобы Украина развивалась, как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией. Я хотел бы иметь все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить наше развитие в качестве глобальной силы, охватывая все регионы одновременно. Но это не так. Нам надо сфокусироваться. И потому в контексте региональных векторов фокус является таковым: ЕС, НАТО, Соединенные Штаты, Канада (Северная Америка) и Азия", - сказал он на онлайн-конференции, организованной Советом внешней политики "Украинская призма" в пятницу.

По словам Кулебы, среди стран Азии Украине необходимо больше развивать отношения с Индией, Японией, Южной Кореей, Сингапуром и другими странами, которые имеют глобальное влияние в регионе.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украине необходимо восстановить все связи и дружбу со странами Центральной Азии, открыть рынки этих стран для украинских компаний, особенно для компаний, способных реализовать инфраструктурные проекты.

Относительно политики Украины касаемо стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Кулеба отметил, что одной из последних тем, которой он лично занимается, является перезапуск отношений с Кубой.

"Мы серьезно утратили позиции в Бразилии в последние годы, и нам надо рассмотреть пути, как восстановить наши позиции в такой важной стране", - также сказал он.

При этом министр подчеркнул, что все регионы мира будут на повестке дня МИД Украины и указанные им приоритеты не означают, что он будет "игнорировать другие регионы мира или не будет рассматривать их как важные для Украины".

Теги: #кулеба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 24.04.2020
Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

13:57 24.04.2020
Кулеба выступит по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

Кулеба выступит по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

14:35 23.04.2020
Главы МИД Украины и Ливии обсудили вопрос освобождения 18 украинских моряков

Главы МИД Украины и Ливии обсудили вопрос освобождения 18 украинских моряков

17:46 22.04.2020
Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию РФ, заявляет Кулеба

Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию РФ, заявляет Кулеба

14:21 22.04.2020
Евросоюз поддерживал и поддеживает Украину - Боррель

Евросоюз поддерживал и поддеживает Украину - Боррель

20:55 21.04.2020
Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС - Кулеба

Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС - Кулеба

10:51 17.04.2020
Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Кулеба

Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Кулеба

18:41 15.04.2020
Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19 – Кулеба

Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19 – Кулеба

14:53 15.04.2020
Кулеба заверил, что Украина продолжает переговоры с Ираном, в том числе касаемо возвращения "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ"

Кулеба заверил, что Украина продолжает переговоры с Ираном, в том числе касаемо возвращения "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ"

14:19 15.04.2020
Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

В Раде началось внеочередное пленарное заседание

Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг Киева - посол Грузии

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Поддержка кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера среди депутатов от "Слуги народа" после встречи снизилась - Потураев

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады

Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером Украины - Порошенко

Рада не отменила свое решение о принятии изменений в закон о местном самоуправлении

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

У "Слуги народа" пока нет однозначной позиции по кандидатуре Саакашвили на пост вице-премьера - депутат Мошенец

В Раде блокируют инициативу "Евросолидарности" провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта об обязательном страховании медиков – Герасимов

В Раде началось внеочередное пленарное заседание

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА