Политика

14:43 24.04.2020

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады

1 мин читать
Разумков закрыл внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание парламента в пятницу.

На заседании были отклонены проекты постановлений об отмене двух решений Рады от 16 апреля 2020 года - о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в Регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) и о принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон "О местном самоуправлении в Украине" (№2653-П).

Депутаты также приняли конституционным большинством проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета Украины (№3358).

Кроме этого, были приняты за основу законопроекты о внесении изменений в некоторые законы о безопасности использования ядерной энергии (№2372), о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах (№2809), о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д), о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи) (№3364).

Теги: #верховная_рада #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 24.04.2020
Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

13:57 24.04.2020
Рада не отменила свое решение о принятии изменений в закон о местном самоуправлении

Рада не отменила свое решение о принятии изменений в закон о местном самоуправлении

13:42 24.04.2020
Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

13:18 24.04.2020
В Раде началось внеочередное пленарное заседание

В Раде началось внеочередное пленарное заседание

11:17 24.04.2020
Финкомитет Рады пригласил представителей МВФ участвовать в обсуждении ко второму чтению банковского законопроекта

Финкомитет Рады пригласил представителей МВФ участвовать в обсуждении ко второму чтению банковского законопроекта

11:12 24.04.2020
Рада не будет рассматривать на внеочередном заседании в пятницу кадровые вопросы – нардеп Корниенко

Рада не будет рассматривать на внеочередном заседании в пятницу кадровые вопросы – нардеп Корниенко

09:31 24.04.2020
Депутат Вельможный заявляет, что здоров и примет участие во внеочередном заседании Рады

Депутат Вельможный заявляет, что здоров и примет участие во внеочередном заседании Рады

15:40 23.04.2020
Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

17:43 22.04.2020
Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

16:17 22.04.2020
В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая – Зеленский

В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

В Раде началось внеочередное пленарное заседание

Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг Киева - посол Грузии

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Поддержка кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера среди депутатов от "Слуги народа" после встречи снизилась - Потураев

Кулеба: Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией

Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером Украины - Порошенко

Кулеба выступит по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

У "Слуги народа" пока нет однозначной позиции по кандидатуре Саакашвили на пост вице-премьера - депутат Мошенец

В Раде блокируют инициативу "Евросолидарности" провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта об обязательном страховании медиков – Герасимов

Я не собираюсь идти на выборы осенью - Саакашвили

Саакашвили о соглашении о ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА