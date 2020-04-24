Разумков закрыл внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание парламента в пятницу.

На заседании были отклонены проекты постановлений об отмене двух решений Рады от 16 апреля 2020 года - о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в Регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) и о принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон "О местном самоуправлении в Украине" (№2653-П).

Депутаты также приняли конституционным большинством проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета Украины (№3358).

Кроме этого, были приняты за основу законопроекты о внесении изменений в некоторые законы о безопасности использования ядерной энергии (№2372), о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах (№2809), о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д), о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи) (№3364).