Политика

14:40 24.04.2020

Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

2 мин читать
Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.

За соответствующий проект постановления № 3358 проголосовало 324 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, создание ВСК позволит расследовать обнародованные в СМИ факты о возможных коррупционных действиях должностных лиц, а в случае подтверждения информации – возвратить "утраченные" доходы государственного бюджета.

В пояснительной записке напоминается об информации бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц, в частности государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе обсуждения проекта постановления заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о намерении народных депутатов из фракции зарегистрировать изменения в постановление.

"Мы хотели бы напомнить, что те должностные лица, о которых идет речь, работают в правительстве с начала 2019 года, а некоторые и раньше, поэтому наше предложение расширить действие этой комиссии на весь 2019 год. Мы хотели бы, после принятия этого постановления, сразу зарегистрировать изменения к нему. Это будет справедливо – расследовать весь прошедший год деятельности в этом направлении, и предыдущего правительства Гройсмана, и уже правительства Гончаренко и правительства Шмыгаля", - сказал Корниенко.

Теги: #верховная_рада #коррупция #вск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 24.04.2020
Разумков закрыл внеочередное заседание Рады

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады

13:57 24.04.2020
Рада не отменила свое решение о принятии изменений в закон о местном самоуправлении

Рада не отменила свое решение о принятии изменений в закон о местном самоуправлении

13:42 24.04.2020
Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

13:18 24.04.2020
В Раде началось внеочередное пленарное заседание

В Раде началось внеочередное пленарное заседание

11:17 24.04.2020
Финкомитет Рады пригласил представителей МВФ участвовать в обсуждении ко второму чтению банковского законопроекта

Финкомитет Рады пригласил представителей МВФ участвовать в обсуждении ко второму чтению банковского законопроекта

11:12 24.04.2020
Рада не будет рассматривать на внеочередном заседании в пятницу кадровые вопросы – нардеп Корниенко

Рада не будет рассматривать на внеочередном заседании в пятницу кадровые вопросы – нардеп Корниенко

09:31 24.04.2020
Депутат Вельможный заявляет, что здоров и примет участие во внеочередном заседании Рады

Депутат Вельможный заявляет, что здоров и примет участие во внеочередном заседании Рады

19:29 22.04.2020
Зеленский о "посадках весной": я не говорю правоохранителям, кого сажать и кого не трогать

Зеленский о "посадках весной": я не говорю правоохранителям, кого сажать и кого не трогать

17:43 22.04.2020
Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

16:17 22.04.2020
В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая – Зеленский

В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

В Раде началось внеочередное пленарное заседание

Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг Киева - посол Грузии

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Поддержка кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера среди депутатов от "Слуги народа" после встречи снизилась - Потураев

Кулеба: Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией

Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером Украины - Порошенко

Кулеба выступит по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

У "Слуги народа" пока нет однозначной позиции по кандидатуре Саакашвили на пост вице-премьера - депутат Мошенец

В Раде блокируют инициативу "Евросолидарности" провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта об обязательном страховании медиков – Герасимов

Я не собираюсь идти на выборы осенью - Саакашвили

Саакашвили о соглашении о ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА