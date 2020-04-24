Политика

14:35 24.04.2020

Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

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Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

Четвертая конференция по вопросам реформ в Украине, которая должна была состояться в Литве 7 июля, будет перенесена в связи с пандемией Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это все еще обсуждается, но мы все понимаем, что конференции и саммиты не будут возобновлены в ближайшее время. Так что нам надо искать альтернативные даты", - сказал он на онлайн-конференции, организованной Советом внешней политики "Украинская призма" в пятницу.

Как сообщается на сайте Кабинета министров Украины, Ukraine Reform Conference - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

Основанная правительством в 2017 году, вот уже третий год подряд конференция выступает платформой, объединяющей украинских и международных государственных чиновников, бизнесменов топ-уровня, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов и перспектив.

Ранее конференция проходила в Лондоне, Копенгагене, Торонто.

Теги: #кулеба #литва
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