Политика

14:02 24.04.2020

"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером Украины - Порошенко

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"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером Украины - Порошенко

Парламентская фракция "Европейская солидарность" не поддержит кандидатуру экс-президента Грузии Михаэла Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины, заявляет сопредседатель фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Европейская солидарность" сегодня находится в оппозиции и, безусловно, как оппозиция за прихоти власти мы голосовать не будем", - сказал Порошенко журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, фракцию "Европейская солидарность" не привлекали к этим переговорам.

"Нас не приглашали, как мы просили, в совместный штаб для того, чтобы объединить все государство и сообща давать ответы", - отметил Порошенко.

Теги: #порошенко #евросолидарность #саакашвили
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