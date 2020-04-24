Политика

13:42 24.04.2020

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

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Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

Верховная Рада не поддержала четыре проекта постановления об отмене своего решения о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).

Авторы проектов постановлений обосновывают свои требования об отмене принятого законопроекта тем, что при его принятии был нарушен Регламент Рады в части процедуры подготовки и рассмотрения законопроекта.

Согласно процедуре, председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, если в парламенте зарегистрирован хоть один проект постановления о его отмене.

Как сообщалось, народные депутаты 16 апреля 242 голосами поддержали во втором чтении и целом законопроект №1043 О внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Закон предлагает закрепить в регламенте Рады особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, которую смогут инициировать 150 депутатов, а поддержать - 226 и более.

Эта норма не будет распространяться на проекты кодексов и изменений в Конституцию, законопроекты, к которым поступило менее 500 поправок, и проекты, количество поправок к которым не превышает в пять раз количество статей (пунктов) принятого в первом чтении документа.

Согласно принятым изменениям, каждая депутатская фракция и группа имеет право определить по пять важных неучтенных поправок, которые будут обсуждены и проголосованы на пленарном заседании. В то же время внефракционные депутаты смогут обосновать по одной поправке.

Закон предусматривает право любого депутата поставить под сомнение каждую учтенную комитетом поправку. Если в сессионном зале она не набирает 226 или более голосов, то такая поправка считается отклоненной.

Закон также оговаривает время выступлений депутатов по поправкам на пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре – от одной до двух минут.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект о банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Ко второму чтению законопроекта №2571-Д О внесении изменений в законодательство Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности подано более 16 тысяч поправок.

Теги: #верховная_рада
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