Я не собираюсь идти на выборы осенью - Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что не намерен принимать участие в местных выборах осенью 2020 года.

"Я не собираюсь идти ни на какие выборы никакой осенью… если и пойду, то вместе с вами", - сказал Саакашвили на заседании фракции "Слуга народа" в пятницу, которую транслировал на своей странице в Facebook заместитель главы фракции, депутат Максим Ткаченко.

Среди прочего, он отметил, что за много лет в украинской политике еще не видел "такой классной команды".

Как сообщалось, 22 апреля Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили.