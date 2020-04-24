Данилов: в СНБО подготовлен проект решения по применению санкций в отношении ряда российских веб-ресурсов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники"

Вопрос применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других, находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет министров, Национальный банк Украины и Службы безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу", - сказано в сообщении.

Так, на основании предоставленных субъектами представления предложений подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Проектом решения СНБО Украины предусматривается применение санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и других", - отметили в СНБО.

Указанный вопрос будет вынесен на заседание СНБО, которое состоится в ближайшее время.