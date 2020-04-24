Политика

12:07 24.04.2020

Саакашвили о соглашении о ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать

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Саакашвили о соглашении о ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что Украине нельзя подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в теперешнем виде, так как это негативно повлияет на украинскую легкую промышленность.

"Сейчас мы подписываем договор о свободной торговле с Турцией. Нельзя его в этом виде подписывать. Мы же должны отстаивать свои интересы. Как только мы подпишем, и это вступит в силу – с украинской легкой промышленности можно будет распрощаться навсегда. Турки же очень умные, они знают, что нам политически это очень нужно. Я хороший друг Эрдогана, я знаю его, у нас хороший опыт сотрудничества, но у них свои интересы и он очень крутой в отстаивании своих интересов", - сказал Саакашвили на заседанием фракции "Слуга народа" в пятницу, которую транслировал на своей странице в Facebook заместитель главы фракции, депутат Максим Ткаченко.

Он отметил, что в свое время допустил такую же ошибку в Грузии, подписав такое соглашение.

"Я не советую делать такую же ошибку. Нельзя слепо ничего подписывать", - подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, он отметил то, как Европейский Союз защищают свой рынок. "Особенно сейчас, в эпоху кризиса, вы увидите, какой это будет протекционизм", - добавил Саакашвили.

Как сообщалось, 22 апреля Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили.

Теги: #турция #зст #саакашвили
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