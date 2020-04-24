Политика

11:17 24.04.2020

Финкомитет Рады пригласил представителей МВФ участвовать в обсуждении ко второму чтению банковского законопроекта

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Финкомитет Рады пригласил представителей МВФ участвовать в обсуждении ко второму чтению банковского законопроекта

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пригласил представителей Международного валютного фонда принять участие в обсуждении ко второму чтению законопроекта о банковской деятельности, сообщает сайт Верховной Рады.

"Председатель комитета Данила Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта", - говорится в сообщении об итогах заседания профильного комитета в четверг.

В сообщении отмечается, что во время заседания комитета возникла дискуссия о роли МВФ в инициировании проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Замминистра финансов Украины Юрий Гелетий ответил на вопросы членов комитета, которых интересовали, какова сумма транша по программе МВФ в целом и на этот год, кто ведет переговоры с МВФ и в каких документах программа финансирования МВФ ставится в зависимость от принятия данного закона.

"Сейчас ведутся переговоры, на финальной стадии, по определению общего объема финансирования в рамках программы расширенного финансирования IFF. Предполагаем, что эта программа будет введена на три года в объеме восемь миллиардов долларов. По объему первого транша, в 2020 году, речь идет о трех с половиной миллиардов долларов. Еще ведутся дискуссии и этот объём не финализирован ", сообщил Гелетий.

Заместитель министра напомнил, что меморандум о сотрудничестве подписывает премьер-министр, министр финансов, президент Украины и глава Национального банка. Соответственно, в переговорах с МВФ участвуют министры и команды различных министерств, представители НБУ и Офиса президента.

Гелетий также напомнил, что в декабре прошлого года было достигнуто "так называемое, соглашения на уровне персонала", был наработан перечень предварительных мер, структурных маяков, которые украинская сторона должна выполнять в течение действия программы.

"Предыдущие мероприятия - это мероприятия, которые должна реализовать Украина для вынесения вопроса согласования программы на Совет директоров. Это - восемь предыдущих мероприятий. И одним из них является наработка изменений в законодательство относительно усовершенствования механизма урегулирования банковской деятельности, которые, собственно, и отражены в проекте, который сейчас является предметом обсуждения комитета", - отметил Гелетий.

По его словам, нормы законопроекта нарабатывались рабочей группой, в которую входили и представители Кабинета министров, и НБУ.

"Я не могу сказать, что этот проект на 100% согласовывался с МВФ, хотя, безусловно, некоторые нормы проговаривались. Основная его задача - совершенствование механизмов регулирования банковской деятельности ", - подчеркнул Гелетий.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже рассмотрел 94% поправок в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности".

По словам первого заместителя председателя комитета и заместителя руководителя фракции "Голос" Ярослава Железняка, "94% уже пройдено и остановились мы на 15 631 правке".

Следующее заседание комитета планируется провести в понедельник.

Теги: #верховная_рада #мвф
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