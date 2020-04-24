Саакашвили проведет сегодня встречу с депутатами от "Слуги народа" - Корниенко

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили проведет встречу с депутатами фракции "Слуга народа" сегодня, в пятницу, в 11:00, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Есть люди, у которых своя позиция по этому вопросу - не все поддерживают. Есть много людей, которые ожидают встречи в 11:00 (…) Это не заседание фракции, но как я вижу, больше половины депутатов собираются прийти, послушать программу господина Саакашвили, задать ему вопрос в частности и те, которые сейчас на слуху. Надеемся, что там будет и премьер-министр, который будет его представлять, чтобы мы послушали мнение правительства: для чего они привлекают Саакашвили?", - заявил Корниенко в пятницу журналистам у здания Верховной Рады.

Он заверил, что у фракции "Слуга народа" нет цели назначить Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра любой ценой.