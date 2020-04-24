Рада не будет рассматривать на внеочередном заседании в пятницу кадровые вопросы – нардеп Корниенко

Верховная Рада не будет рассматривать на своем внеочередном пленарном заседании в пятницу кадровые назначения, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Пока нет такой информации. Вряд ли оно (внеочередное заседание по кадровым вопросам – ИФ) будет. Касательно возможного назначения Саакашвили, то ему нужно пройти еще путь общения с фракциями, в том числе и с нашей (…), и мы бы хотели, чтобы это был профессиональный разговор со всеми коллегами по парламенту. Думаю, что в ближайшие дни он эти разговоры проведет, и на следующей неделе можно будет говорить об этой кадровой инициативе", - заявил Корниенко в пятницу журналистам у здания Верховной Рады.