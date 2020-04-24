Политика

09:27 24.04.2020

Макрон считает недостаточной одобренную саммитом ЕС экономическую помощь в связи с COVID-19

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Макрон считает недостаточной одобренную саммитом ЕС экономическую помощь в связи с COVID-19

Одобренной саммитом ЕС программы посткризисной поддержки экономики в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 будет недостаточно, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Эти шаги являются недостаточными", - приводят французские СМИ слова Макрона.

Он отметил, что Европе нужна "организованная и сильная" ответная реакция на сложившийся кризис.

Президент также указал на важность усиления "стратегической автономности" европейских стран в сфере промпроизводства.

"Мы хотим реорганизовать наши каналы производства... В вопросе европейского суверенитета нужно идти еще дальше и быть еще сильнее", - сказал Макрон.

Ранее в четверг главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили "дорожную карту" экономического восстановления ЕС после кризиса COVID-19. Саммит ЕС утвердил три страховочных программы, призванных поддержать государства, предприятия и работников, на общую сумму 540 млрд евро.

Теги: #ес #франция #макрон
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