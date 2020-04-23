Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к банковскому законопроекту - Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел уже 94% поправок в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", заявил первый заместитель председателя комитета и заместитель руководителя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Сегодня очень эффективно поработали над банковским законопроектом. 94% уже пройдено и остановились мы на 15631 правке. Осталось только 8 абзацев", - написал Железняк в четверг вечером на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что комитет ещё вернётся к рассмотрению одного блока поправок.

"Стоит отметить, что есть блок поправок относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов Фонда гарантирования вкладов физлиц, к которым еще вернется комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", - добавил первый заместитель руководителя комитета.

Следующее заседание комитета, как пишет Железняк, состоится в понедельник, в 10:00.