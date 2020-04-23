Политика

18:19 23.04.2020

Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к банковскому законопроекту - Железняк

1 мин читать
Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к банковскому законопроекту - Железняк

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел уже 94% поправок в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности", заявил первый заместитель председателя комитета и заместитель руководителя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Сегодня очень эффективно поработали над банковским законопроектом. 94% уже пройдено и остановились мы на 15631 правке. Осталось только 8 абзацев", - написал Железняк в четверг вечером на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что комитет ещё вернётся к рассмотрению одного блока поправок.

"Стоит отметить, что есть блок поправок относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов Фонда гарантирования вкладов физлиц, к которым еще вернется комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", - добавил первый заместитель руководителя комитета.

Следующее заседание комитета, как пишет Железняк, состоится в понедельник, в 10:00.

Теги: #комитет #законопроект #банки #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:40 23.04.2020
Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

18:28 21.04.2020
Профильный комитет Рады рассмотрел 15% поправок к банковскому законопроекту и продолжит работу в среду - нардеп

Профильный комитет Рады рассмотрел 15% поправок к банковскому законопроекту и продолжит работу в среду - нардеп

18:19 21.04.2020
Рада примет закон о банковской деятельности, несмотря на количество правок - нардеп Качура

Рада примет закон о банковской деятельности, несмотря на количество правок - нардеп Качура

14:20 21.04.2020
Профильный комитет Рады уже рассмотрел около 1000 поправок к законопроекту о банковской деятельности, 235 учтены – нардеп Железняк

Профильный комитет Рады уже рассмотрел около 1000 поправок к законопроекту о банковской деятельности, 235 учтены – нардеп Железняк

13:12 21.04.2020
НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

16:50 20.04.2020
Совет ЕС отдельно обсудит банковскую реформу в Украине

Совет ЕС отдельно обсудит банковскую реформу в Украине

05:50 20.04.2020
Сенаторы США предлагают выделить $500 млрд на помощь штатам в борьбе с COVID-19

Сенаторы США предлагают выделить $500 млрд на помощь штатам в борьбе с COVID-19

01:47 18.04.2020
Зеленский: в Верховной Раде много "акул" и все зависит от каждого человека в "Слуге народа", со мной ни одна "акула" не договорится

Зеленский: в Верховной Раде много "акул" и все зависит от каждого человека в "Слуге народа", со мной ни одна "акула" не договорится

21:48 17.04.2020
Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

21:02 17.04.2020
Внесение тысяч поправок в очень важный законопроект не имеет ничего общего с желанием усовершенствовать его – глава Офиса президента

Внесение тысяч поправок в очень важный законопроект не имеет ничего общего с желанием усовершенствовать его – глава Офиса президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

Никакой конкретики по встрече "нормандской четверки" нет - Песков

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА экс-главу СБУ Кировоградской области Петрова

Петиция с призывом уволить Ермака набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения

ТКГ обсуждала следующий обмен удерживаемыми лицами, новые участки разведения, аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО и "формулой Штайнмайера"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" предлагает осуществлять общенациональное масштабное тестирование на Covid-19

Потери от пожаров в Зоне отчуждения занижены, считает нардеп от "Голоса" Василенко

Никакой конкретики по встрече "нормандской четверки" нет - Песков

Меркель призывает настраиваться на "долгий" период пандемии

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА экс-главу СБУ Кировоградской области Петрова

Мэр Ивано-Франковска пояснил, что требовал вывезти из города ромов, прописанных в Закарпатской области и нарушающих карантин

Петиция с призывом уволить Ермака набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения

Facebook будет указывать страну происхождения для постов, связанных с выборами

Зеленский: украинцы хотят быть единой нацией, а мы никогда не будем раскалывать страну

Зеленский считает, что в Украине нужно массово "чистить" чиновников среднего звена, и констатирует нехватку кадров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА