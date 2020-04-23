Политика

13:22 23.04.2020

Потери от пожаров в Зоне отчуждения занижены, считает нардеп от "Голоса" Василенко

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Потери от пожаров в Зоне отчуждения занижены, считает нардеп от "Голоса" Василенко

Кабинет министров Украины, скорее всего, занизил потери от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, заявила народный депутат фракции "Голос", член комитета по вопросам защиты окружающей среды Леся Василенко.

"Правительство говорит о 25 миллионах гривень потерь, но эти данные странные и, скорее всего, занижены. Мы потеряли более трети лесов, туризм, потери животного мира до сих пор не посчитаны. Ожидаем от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и госагентства "Зона отчуждения" более детальных отчетов на следующей неделе", - заявила Василенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг во время своей рабочей поездки в зону отчуждения.

По словам депутата, необходимо выделить средства из бюджета на ремонт инфраструктуры в Чернобыльской зоне, а не только на преодоление пожаров на этой территории.

"Комитет поддержал мое обращение вернуть в бюджет средства на охрану природы и управления Зоной отчуждения. Нужно вернуть деньги в Зону отчуждения - чтобы не только гасить и не допускать пожары, но и чтобы ремонтировать инфраструктуру, в частности, аварийные мосты. Или правительство хочет, чтобы мы в Чернобыль ездили через Беларусь?", - сказала она.

"Из резервного фонда правительство выделило почти 35 млн грн на тушение пожаров в зоне отчуждения, но эти деньги в основном ушли на топливо и технику. Почему не было выделено заранее - разве пожары в зоне отчуждения случаются в первый раз?", - добавила Василенко.

Теги: #чернобыль #василенко #пожары #голос
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