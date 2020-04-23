Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА экс-главу СБУ Кировоградской области Петрова
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.
Соответствующий указ он подписал 22 апреля, сообщается на сайте главы государства.
17 апреля Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.
26 декабря 2019 года Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.