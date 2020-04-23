Политика

11:57 23.04.2020

Мэр Ивано-Франковска пояснил, что требовал вывезти из города ромов, прописанных в Закарпатской области и нарушающих карантин

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Мэр Ивано-Франковска пояснил, что требовал вывезти из города ромов, прописанных в Закарпатской области и нарушающих карантин

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив принес извинения за чрезмерные эмоции во время своего заявления о ромах, которых поручил полиции принудительно вывезти из города, и уточнил, что речь шла о лицах, прописанных в Закарпатской области и нарушающих условия карантина в Ивано-Франковске.

"Прежде всего, никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые больше месяца не придерживались карантина. Все, наверное, слышали и люди неоднократно обращались на "102", горячую линию горисполкома, что некоторые лица приставали к людям, требовали деньги, были без масок, без перчаток. Более того, проживали в нашем Привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, но гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте", - заявил он в эфире местной радиостанции утром 23 апреля, передает региональное издание "Курск".

Марцинкив также подчеркнул, что представители полиции сами обратились к городской власти с просьбой выделить транспорт для доставки домой лиц, прописанных в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области.

"На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально... Я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом, в независимости, о том, кто те люди, которые нарушают карантин. Почему мы, украинцы, поляки, американцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам нельзя", - обьяснил он.

Мэр города также добавил, что отказавшиеся выезжать в Закарпатскую область ромы все ещё остаются на улицах Ивано-Франковска.

Как сообщалось, ранее Марцинкив поручил вывезти всех ромов из города, как следует из опубликованного видео с оперативного совещания. Заявление вызвало возмущение правозащитников и международной общественности. Полиция Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #карантин #ромы #коронавирус #ивано_франковск
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