Политика

11:53 23.04.2020

Петиция с призывом уволить Ермака набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения

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Петиция с призывом уволить Ермака набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения

Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить руководителя его Офиса Андрея Ермака набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения президентом.

Петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака" появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Иванов Александр Ярославович. 23 апреля она набрала необходимых 25 тыс. подписей для ее рассмотрения президентом Зеленским.

Инициатор петиции считает, что после назначения Ермака руководителем ОП "резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией", поскольку глава Офиса президента активно контактирует с заместителем главы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрием Козаком, который является автором "плана "примирения" Приднестровья и Молдовы".

Автор обращения считает, что в случае создания так называемого Консультативного совета в рамках ТКГ в Минске "представители российских оккупационных администраций с временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса станут стороной переговоров с Украиной, а Россия из агрессора и оккупанта перейдет в статус посредника и миротворца".

"В силу различных обстоятельств этот процесс пока удалось приостановить, но Ермак заявляет, что готов и дальше воплощать этот антиконституционный план. Поэтому единственной гарантией, что он не реализует этот замысел, является его немедленная отставка и уголовное дело по признакам государственной измены", - отмечается в петиции.

Еще одним основанием для увольнения Ермака автор петиции считает "обвинения" в адрес главы ОП и его брата Дениса Ермака в "торговле государственными должностями".

Также Иванов указывает, что "из средств массовой информации известно, что Андрей Ермак оказывает давление на депутатов Верховной Рады Украины".

Теги: #петиция #офис_президента #ермак
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