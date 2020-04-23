Политика

01:35 23.04.2020

Facebook будет указывать страну происхождения для постов, связанных с выборами

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Facebook будет указывать страну происхождения для постов, связанных с выборами

Facebook объявил, что начнет указывать страну происхождения для некоторых сообщений, связанных с выборами, в попытке борьбы с политической дезинформацией.

"Эти изменения - часть наших более широких усилий по защите выборов и увеличению прозрачности Facebook and Instagram, предпринимаемые для того, чтобы люди могли принимать более обоснованные решения относительно постов, которые они читают, которым доверяют и которыми делятся", - написали в своем блоге менеджеры по продуктам Анита Джозеф и Джорджина Шиди-Коллиер.

Таким образом, учетная запись на любой платформе, ориентированная на американских избирателей, но находящаяся, например, в Бразилии, будет включать ярлык "базируется в Бразилии".

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о записи, пользователю будет достаточно провести пальцем вверх.

Теги: #сша #facebook #выборы
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