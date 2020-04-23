Зеленский: украинцы хотят быть единой нацией, а мы никогда не будем раскалывать страну

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что большинство украинцев хотят быть единой нацией, и не хотят концентрироваться на вопросах, которые их могут разделять.

"Я уверен, что большинство украинцев хотят быть единой нацией, что для большинства украинцев не важно, на каком языке ты друг с другом говоришь, в какую церковь ты ходишь. Все это неважно. У большинства украинцев просто нет времени сидеть в Интернете, писать посты в Фейсбук. Они хотят быть единой страной, и мы для этого всё сделаем. Никогда в жизни, я говорил, не будем раскалывать страну", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", подготовленном Офисом президента и показанном в среду на ряде украинских телеканалов.

Зеленский отметил, что пока украинцы, к сожалению, лучше объединяются в сложные времена, как, например, из-за войны на Донбассе или эпидемии коронавируса.