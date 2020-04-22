В ОБСЕ призывают обеспечить в условиях пандемии возможность пересечения линии разграничения на Донбассе гражданскими лицами в гуманитарных нуждах

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау призывает стороны конфликта на Донбассе обеспечить в условиях пандемии коронавируса возможность пересечения линии разграничения для гражданских лиц в гуманитарных нуждах.

"Я также призываю обеспечить возможность пересечения линии соприкосновения для гражданских лиц по гуманитарным соображениям", - говорится в ее комментарии для прессы после завершения заседания ТКГ в формате видеоконференции в среду.

Грау также призвала стороны приложить все усилия к тому, чтобы меры, принимаемые против вспышки коронавируса, не стали дополнительным препятствием для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом.