Политика

20:44 22.04.2020

ЕС будет продолжать помогать Украине в "эти сложные времена" - Боррель по окончании Совета ЕС

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ЕС будет продолжать помогать Украине в "эти сложные времена" - Боррель по окончании Совета ЕС

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель вновь заявляет, что о том, что ЕС будет продолжать помогать Украине "в эти сложные времена".

Об этом он заявил в среду на пресс-конференции по окончании заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором обсуждался украинский вопрос. Заседание прошло в формате видео-конференции по причине пандемии коронавируса.

"Мы также обсуждали, как лучше помогать Украине во время пандемии коронавируса. Потому что проблемы, как это было до пандемии, остаются. Наше послание им четкое – мы будем продолжать помогать им в эти сложные времена. Мы выражаем нашу четкую поддержку президенту Украины Зеленскому, который сделал храбрые шаги в сфере проведения реформ и для разрешения конфликта со значительным прогрессом в проведении реформ, но эти усилия должны быть продолжены", - заявил Боррель.

По его словам, министры вновь выразили поддержку "суверенитету, территориальной целостности Украины, включая непризнание незаконной аннексии Крыма, поддержку выполнению Минских договоренностей, работе Нормандскому формату и работе ОБСЕ".

Боррель подтвердил, что первый визит, который он нанесет, когда все нормализуется, будет визит в Украину. "Это то, о чем мы договорились с министром иностранных дел. Первое, что я сделаю, когда все вернется в нормальное русло, так это поеду в Украину и уделю большое внимание Восточному партнерству", - сказал Высокий представитель. При этом он добавил, что его "поездка на восточные границы ЕС также будет включать Беларусь".

Отвечая на вопрос, чего ЕС ожидает от Украины, Высокий представитель сказал, что это – выполнение взятых обязательств и реализация всем известных реформ в сфере верховенства права, свободы средств массовой информации, борьба с коррупцией.

Теги: #ес #помощь #украина
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