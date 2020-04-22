Зеленский выступает за полную перезагрузку судебной системы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская судебная система не работает справедливо и нуждается в полной перезагрузке.

"…Пашинский, Свинарчуки и еще много других фамилий, и уголовные авторитеты есть. Хорошо поработала Служба безопасности Украины. А потом их отпускают суды. Судебную систему в Украине нужно полностью перезагрузить. Я уверен, что много судей нормальных, честных, действительно профессиональных, но за все эти годы выстроена такая судебная система, что она не работает, она не работает справедливо. Она, может, и работает профессионально, но совсем в другую сторону", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", подготовленном Офисом президента и демонстрируемом в среду на украинских телеканалах.